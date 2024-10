O Grêmio emitiu nesta segunda-feira uma nota oficial repudiando um possível ato de injúria racial que teria sido praticado por um torcedor do Internacional em direção aos gremistas durante o Gre-Nal realizado no sábado, com vitória do time colorado por 1 a 0, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor, baseada em um vídeo viralizado nas redes sociais, pede que o caso seja investigado pelos órgãos responsáveis.