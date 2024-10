O governo espanhol prometeu uma "resposta absolutamente contundente" contra atos de vandalismo protagonizados por torcedores durante o clássico de Madri disputado no domingo, no estádio Metropolitano, do Atlético. Jogadores do Real Madrid, incluindo os brasileiros, foram alvos de ofensas. A partida chegou a ser paralisada em razão da confusão nas arquibancadas e dos objetos atirados ao gramado.