O técnico Abel Ferreira ganhou um reforço de peso nas atividades desta sexta-feira para a importante e dura visita ao Juventude, domingo, no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão. O capitão Gustavo Gómez se apresentou após defender o Paraguai nas Eliminatórias. O defensor não escondeu que será um duro compromisso, mas aposta na força defensiva para a equipe somar três pontos em Caxias do Sul e continuar brigando ponto a ponto com o Botafogo pelo título.