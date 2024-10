Apesar da péssima fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro e do sofrimento pelo qual tem passado o torcedor alvinegro, a presença de Rodrigo Garro em campo, representando o escudo do clube, é um dos fatores que os motiva a sonhar com a permanência da equipe na elite nacional ou até encerrar o ano com uma conquista internacional, já que o clube avançou às semifinais da Copa Sul-Americana.