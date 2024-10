O Fluminense fez o seu último treino visando a partida com o Athletico-PR, nesta terça-feira, às 19h30, no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes fez mistério a respeito da situação do zagueiro Thiago Silva, que foi desfalque nos últimos compromissos do clube por causa de um problema no calcanhar.