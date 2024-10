Deu Fluminense no clássico carioca diante do Flamengo. Em segundo tempo forte, o time comandado por Mano Menezes superou pênalti desperdiçado por Ganso no fim da etapa inicial e, com gols de Lima e Arias, fez 2 a 0 para se manter fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. A primeira derrota de Filipe Luís no comando rubro-negro liga sinal de alerta para a definição da vaga na final da Copa do Brasil, diante do Corinthians.