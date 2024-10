Após deixar a zona de rebaixamento, o Fluminense se prepara para o clássico com o Flamengo, marcado para o dia 17 de outubro, quinta-feira, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Brasileirão. O técnico Mano Menezes espera contar com o zagueiro Thiago Silva e com o meia Arias, já que não terá o lateral Marcelo e o atacante Keno, suspensos.