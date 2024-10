O Flamengo aproveitou a ampla vantagem que tem nos confrontos sobre o Bahia e venceu por 2 a 0, neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de manter o tabu, o time carioca segue em quarto lugar e consolidando um novo perfil sob o comando do técnico Felipe Luís, com duas vitórias nesta semana. Os gols da vitória foram marcados por Ayrton Lucas e Alcaraz.