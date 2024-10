O fã de Ayrton Senna poderá ouvir a voz do tricampeão mundial de Fórmula 1 de uma forma diferente a partir deste sábado, no Parque do Ibirapuera. Bastará apenas encostar a cabeça no famoso capacete amarelo numa exposição em homenagem aos 30 anos da morte do ídolo. A voz de Senna poderá ser "ouvida" sem o auxílio de fones ou caixas de som, mas apenas no contato entre a cabeça do fã e a parte externa do próprio capacete.