A Croácia conquistou a segunda vitória consecutiva na Liga das Nações ao derrotar a Escócia por 2 a 1 neste sábado, no estádio Maksimir, em Zagreb, pela terceira rodada. Caleta-Car marcou contra, mas Matanovic e Kramaric comandaram a virada croata, que escapou de levar o empate no fim por causa de um impedimento marcado no que seria o segundo gol escocês na partida.