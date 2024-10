O capitão do Brasil na Billie Jean King Cup, Luiz Peniza, anunciou nesta terça-feira a lista de tenistas convocadas para o confronto com a Argentina, entre os dias 15 e 16 de novembro. A relação é liderada por Beatriz Haddad Maia, atual número 10 do mundo, e conta com a estreante Luiza Fullana no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.