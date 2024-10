Na primeira partida após as duras críticas de Luis Suárez e Agustín Canobbio ao treinador Marcelo Bielsa, o Uruguai parece ter perdido o rumo. Com uma atuação muito aquém do que vinha apresentando, a seleção celeste perdeu por 1 a 0 para o Peru, nesta sexta-feira, no estádio Nacional de Lima, no encerramento da nona rodada das Eliminatórias da Copa de 2026.