Cenas lamentáveis tomaram conta do duelo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado. Ao final da partida, que terminou em 0 a 0, uma confusão generalizada se formou no gramado, resultando em expulsões e atraso para as duas equipes saírem aos vestiários.