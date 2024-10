O britânico Jack Draper conquistou o maior título de sua carreira neste domingo. O tenista venceu o ATP 500 de Viena superando na final o russo Karen Khachanov, 24º do ranking, por 6/4 e 7/5 em 1h35 de partida. Canhoto de 22 anos e atual 18º do mundo, Draper saltará três posições no ranking e vai ser 15º da lista da ATP.