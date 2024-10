Dorival se encontrou na seleção? Os pontos positivos e negativos da Data Fifa 100% do Brasil

A seleção brasileira encerrou esta Data Fifa com 100% de aproveitamento, com vitórias sobre o Chile, por 2 a 1, em Santiago, e o Peru, por 4 a 0, em Brasília. O técnico Dorival Júnior iniciou este período bastante pressionado pelo mau desempenho do Brasil nas últimas partidas, assim como a distância dos líderes na tabela de classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Os resultados trazem respiro ao treinador, que encerra o penúltimo período com o time brasileiro no ano com pontos positivos a serem destacados, mas ainda com problemas a serem corrigidos.