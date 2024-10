É grande a chance de o Brasil ter um jogador no topo do mundo depois de 17 anos. Nesta segunda-feira, Vinícius Júnior é favorito a levar a Bola de Ouro, renomada premiação entregue pela revista France Football. A cerimônia de premiação começa às 16h (horário de Brasília), e será realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris.