A goleada de 5 a 2 do Corinthians sobre o Athletico-PR animou o time paulista, que finalmente saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a 16ª posição é provisória. Tudo depende da partida entre Vitória e Red Bull Bragantino, no sábado. Se a equipe baiana não vencer, os corintianos poderão comemorar.