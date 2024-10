A Argentina goleou a Bolívia por 6 a 0 com uma atuação espetacular de Lionel Messi nesta terça-feira (15) em Buenos Aires. O craque foi o autor de três gols e duas assistências. A seleção lidera as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 de forma isolada, com 22 pontos — três a frente da Colômbia, segunda colocada.