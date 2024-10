Com os reservas, Atlético-MG busca o empate e frustra o Fortaleza na volta do Brasileiro

Focado nas semifinais da Copa do Brasil e Libertadores, o Atlético-MG entrou com o time alternativo na Arena Castelão e mesmo assim conseguiu conquistar um ponto longe de casa. Diante do Fortaleza, o time mineiro buscou o empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, pela 30ª rodada na volta do Campeonato Brasileiro após a pausa na Data Fifa. O resultado frustrou os nordestinos, que desperdiçaram a chance de dormir na vice-liderança e ainda viram Marinho e Tinga serem expulsos na segunda etapa.