Em situação cada vez mais complicada na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani teve mudanças importantes no seu comando nesta quinta-feira. Em comunicado oficial do conselho de administração (CA), ficou definido o afastamento do presidente André Marconatto por motivos de saúde. Além disso, o clube desligou totalmente o ex-presidente e ex-CEO Ricardo Moisés.