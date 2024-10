A CBF exaltou o retorno do atacante Neymar aos campos nesta segunda-feira após o atacante atuar por 29 minutos na partida em que o Al-Hilal venceu o Al-Ain por 5 a 4, em duelo válido pela Liga dos Campeões da Ásia. No comunicado, a entidade que comanda o futebol nacional disse que o atacante revelado pelo Santos "é a representação da magia do futebol brasileiro".