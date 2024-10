CBF envia novo ofício e diz que Corinthians poderá manter patrocínio de casa de apostas

Em mais um capítulo da regulamentação das casas de apostas no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou novo ofício aos clubes e federações na quinta-feira, no qual afirma que bets filiadas à Lotérica Nacional do Rio de Janeiro (Loterj) podem manter a publicidade nas camisas dos times e nos campeonatos de futebol no País. Inicialmente, a entidade havia enviado notificação na última semana na qual explicitava que estas marcas ficariam restritas ao âmbito estadual.