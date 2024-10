Cássio virou problema para Fernando Diniz no Cruzeiro. E não é por causa da saída com os pés. Na atividade desta quarta-feira, o goleiro deixou a área para cortar um lance de cabeça, caiu e acusou dores musculares na coxa direita, deixando sua presença na volta do Brasileirão, dia 18 de outubro, diante do Bahia, incerta.