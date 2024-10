O meia Giuliano foi um dos alvos da torcida do Santos após a derrota de virada para a Chapecoense, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira. O experiente jogador cometeu erro que resultou na jogada do terceiro gol da equipe catarinense. A falha se tornou um gatilho em razão de críticas do próprio jogador ao jovem atacante Miguelito na rodada anterior da Série B do Campeonato Brasileiro.