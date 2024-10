Carile faz treino tático e deve repetir escalação no Santos para duelo com o Goiás

"Em time que se ganha, não se mexe". Pelo menos no treino tático realizado nesta sexta-feira, essa máxima deve valer para o técnico Fábio Carille, que apostou na escalação do Santos nos últimos jogos da Série B, para montar a equipe em atividade tática realizada no CT do clube. Apoiado no retrospecto recente, quando conquistou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, o treinador fez ajustes e corrigiu a movimentação da equipe visando o duelo de segunda-feira, diante do Goiás, no estádio da Serrinha.