Hugo Calderano confirmou o favoritismo e se sagrou campeão no individual no Campeonato Pan-Americano, que vem sendo disputado em El Salvador. O melhor mesa-tenista da história do Brasil venceu na final o compatriota Vitor Ishiy pelo placar de 4 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/7, 11/8 e 11/9.