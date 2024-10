Pouco depois de o Flamengo emitir uma nota oficial para dizer que o lateral-direito Varela teria de explicar a Marcos Braz o motivo de ter sido flagrado em confusão da torcida do Peñarol na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na manhã desta quarta-feira, o vice-presidente do clube absolveu o jogador de culpa, mas não escondeu que ele "estava no lugar errado."