O boxe brasileiro ganhou seis medalhas no Tammar Tournament em Tempere, na Finlândia. O evento foi encerrado no domingo (12). Rebeca Lima, Viviane Pereira, Ramon Conceição e Felipe Ignácio foram campeões de suas categorias, enquanto Joel Ramos e Radija Gama ficaram com a medalha de prata. O Brasil ainda garantiu o título geral por equipes da competição, com Felipe Ignacio sendo eleito o melhor atleta do torneio.