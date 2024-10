O técnico Marcelo Bielsa falou pela primeira vez sobre as críticas de vários jogadores do Uruguai a respeito do seu método de trabalho no comando da equipe celeste. O treinador viu uma crise surgir na equipe, que teve uma atuação apática na derrota para o Peru, por 1 a 0, na última sexta-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.