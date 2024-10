Raphinha vai se apresentar à seleção brasileira para rodada das Eliminatórias Sul-Americanas com o moral elevado. O atacante vem se destacando como capitão do Barcelona e foi um dos destaques da goleada sobre o Yong Boys, nesta terça-feira, por 5 a 0, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, fazendo os catalães desencantarem na Liga dos Campeões. Lewandowski também brilhou, mostrando oportunismo e anotando duas vezes.