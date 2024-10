Nem Wanda, tampouco Civitas. A partir de agora a casa do Atlético de Madrid se chama Riyadh Air Metropolitano. O clube espanhol anunciou nesta quarta-feira o acordo de naming rights para seu estádio. A companhia aérea já estampava sua marca no uniforme do time masculino e agora assume toda a operação de patrocínio pelos próximos nove anos.