Principal destaque do Palmeiras no ano, o atacante Estêvão revelou o motivo que o fez aceitar a oferta do Chelsea. O clube inglês investiu algo em torno de R$ 358 milhões, com metas estipuladas inclusas, pela joia da equipe alviverde, que tem contrato até o fim de julho de 2025. O Mundial deverá ser o último com a camisa do clube paulista.