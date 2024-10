A torcida do Botafogo está em êxtase após a goleada por 5 a 0 sobre o Peñarol e a vaga à final da Libertadores muito bem encaminhada. Mas o técnico Artur Jorge não quer saber de euforia no elenco, ciente que não há nada ganho. Para fechar a temporada com ao menos uma taça, o treinador não abrirá mão de manter a seriedade no Brasileirão, no qual o time é líder, e já cobra concentração e respeito ao Red Bull Bragantino, adversário deste sábado.