Ancelotti pede banimento de torcedores violentos e não garante Mbappé contra o Lille

Carlo Ancelotti não queria falar mais sobre os atos de vandalismo protagonizados pela torcida do Atlético de Madrid no clássico com o Real, no domingo. Muitos objetos foram atirados no campo e o jogo ficou paralisado por 20 minutos. Mas o assunto veio à tona antes do jogo com o Lille, pela Liga dos Campeões, e o treinador foi duro, pedindo o banimento de torcedores violentos do futebol, não apenas do rival, mas de todas as equipes do planeta, inclusive merengues.