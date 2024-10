Fernando Alonso voltou a sofrer com a mesma infecção intestinal que o atrapalhou na semana passada, no GP do México de Fórmula 1. O problema de saúde vai atrasar a chegada do espanhol a São Paulo e deixará o bicampeão mundial fora das atividades de mídia, na quinta-feira, no paddock do Autódromo de Interlagos.