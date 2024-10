A desgastante reta final de temporada vem custando caro ao Flamengo. Sobretudo com os jogadores mais experientes. Depois de perder o volante De la Cruz, substituído no segundo tempo diante do Corinthians, o clube informou que o lateral-esquerdo Alex Sandro também sentiu dores no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil e está fora do compromisso com o Juventude, neste sábado, pelo Brasileirão.