Alemanha bate a Bósnia com gols de Undav e se isola na liderança do Grupo 3 da Liga das Nações

A Alemanha teve três gols anulados por impedimentos, mas conseguiu derrotar a Bósnia-Herzegovina por 2 a 1, nesta sexta-feira, fora de casa, e abriu vantagem no Grupo 3 da Liga das Nações. O resultado positivo levou os alemães aos sete pontos na classificação, na liderança isolada da chave, dois acima da Holanda, que só empatou com a Hungria por 1 a 1. Na próxima rodada, na segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), as duas melhores equipes se enfrentam em Munique, na Alemanha.