Com direito a gol de Alef Manga, que cumpriu suspensão de 365 dias por manipulação de resultados, o Coritiba voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro para seguir sonhando com o acesso. Neste domingo, o time paranaense superou o Amazonas por 3 a 1, no estádio Couto Pereira, em duelo válido pela 32ª rodada.