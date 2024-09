Depois da promissora estreia em Dublin, onde a Inglaterra venceu a Irlanda por 2 a 0 no sábado, mostrando um bom futebol, Lee Carsley, o treinador interino, encara com entusiasmo seu primeiro jogo em Wembley no comando dos 'Three Lions', que recebem a Finlândia nesta terça-feira (10), também pela Liga das Nações.