A Mercedes mostrou que está no mesmo nível de McLaren, Ferrari e Red Bull no Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 ao ter George Russell como o mais veloz no 3º treino livre, com o tempo de 1m44s371. Os torcedores, que lotaram o intricado circuito de Baku, puderam acompanhar uma nova bandeira vermelha ser acionada com o acidente de Oliver Bearman, que substituiu o suspenso Kevin Magnussen na Haas.