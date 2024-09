O segundo treino livre para o GP de Cingapura de Fórmula 1, nesta sexta-feira (20), voltou a ter McLaren e Ferrari como protagonistas no circuito de Marina Bay. E, se na primeira atividade, Charles Leclerc levou a melhor, desta vez Lando Norris encerrou a sessão em primeiro lugar. O piloto inglês desbancou o ferrarista e assegurou o primeiro lugar com a marca de 1min30seg727, o melhor tempo do dia.