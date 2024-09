O Ministério do Esporte reajustou os valores da Bolsa Pódio, seguindo a atualização feita na Bolsa Atleta, em julho. De acordo com a Portaria nº 88, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, o governo federal pagará até R$ 16.629 (antes era de R$ 15 mil) aos atletas de alto rendimento do Brasil.