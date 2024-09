O técnico Luis Zubeldía sofreu um desfalque de última hora no São Paulo para o clássico com o Corinthians, domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O meio-campista Michel Araújo sofreu uma lesão no joelho esquerdo e não terá condições de jogo no fim de semana. Ele já começou o tratamento, segundo o clube paulista.