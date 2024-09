Em busca do que considerou uma "missão impossível", Italo Ferreira bem que fez a sua parte, superou três rivais no sonho do título da WSL Finals, mas esbarrou no bom desempenho de John John Florence na final do Circuito Mundial de Surfe, realizado nesta sexta-feira (6), em Trestles, na Califórnia, nos Estados Unidos, e ficou com vice-campeonato.