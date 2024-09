O Barcelona volta a campo nesta terça-feira sob desconfiança e pressionado. Depois de levar 4 a 2 do Osasuna e perder a invencibilidade no Campeonato Espanhol, a equipe recebe o Young Boys, da Suíça, sob pressão após largar com derrota na Liga dos Campeões em visita ao Monaco. Com um discurso mais pés no chão, o técnico Hansi Flick promete futebol ofensivo para resgatar o respeito na Europa.