Os primeiros vencedores do Campeonato Brasileiro Interclubes de Ginástica Artística foram conhecidos nesta sexta-feira (20) em João Pessoa, na Paraíba. E a festa foi do Minas Tênis Clube (MG), que levou o título por equipes masculinas e ainda comemorou uma dobradinha de Caio Souza e Bernardo Miranda, no individual geral.