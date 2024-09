Caio Paulista demorou para engrenar no Palmeiras, mas parece ter vencido a concorrência com Vanderlan pela lateral-esquerda com a lesão de Piquerez e começa a se destacar. O jogador foi nos 2 a 0 diante do Athletico-PR, no domingo, e deve ser novamente escalado contra o Criciúma, dia 15 de setembro, na volta do Brasileirão. Feliz com a fase, ele revela ter recebido conselhos do técnico Abel Ferreira e apoio dos familiares.