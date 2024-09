Bayern massacra lanterna Kiel por 6 a 1 fora de casa e mantém 100% no Campeonato Alemão

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique não teve pena e atropelou o lanterna Kiel no Holstein-Stadion por 6 a 1. Com a vitória, os bávaros mantêm os 100% de aproveitamento com três jogos e três vitórias. Musiala começou o massacre logo a um minuto de jogo, marcando após passe de Harry Kane, que ampliaria aos sete. Remberg marcou contra aos 13 e Kane anotou mais um aos 43 minutos. Olise fez o quinto aos 20 minutos do segundo tempo. Gigovic descontou aos 31, mas Kane deu números finais em cobrança de pênalti nos acréscimos.