Correa marca nos acréscimos e garante a vitória ao Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid foi a Bilbao disposto a impedir que o Barcelona abrisse uma vantagem ainda maior na liderança do Campeonato Espanhol, e conseguiu atingir o seu objetivo no apagar das luzes, neste sábado (31), no estádio San Mamés. Um solitário gol do argentino Ángel Correa, aos 47 minutos da etapa complementar, garantiu a vitória de 1 a 0 da equipe do técnico Diego Simeone na quarta rodada da competição. Com o resultado, o conjunto de Madri chegou a oito pontos na tabela, quatro atrás do time catalão.