Uma atuação impecável. É desta maneira que se descreve a partida de Thiago Monteiro diante do norueguês Casper Ruud, terceiro favorito no Torneio de Bastad, a nível ATP 250, nesta quarta-feira. Com 24 winners (bolas vencedoras), o brasileiro se impôs diante do Top 10 do ranking para avançar às quartas de final com duplo 6/3.